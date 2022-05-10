Эрдоган анонсировал визит президента Азербайджана в Турцию 14 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая примет участие в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин на северо-востоке Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"В эту субботу (14 мая – ИФ) мы откроем аэропорт Риза-Артвин. В мире существует пять аэропортов, построенных на море, два из которых - у нас. Один из них Орду-Гиресун, второй – Риза-Артвин. На этой церемонии открытия (аэропорта – ИФ) президент Азербайджана Ильхам Алиев будет вместе с нами», - заявил Эрдоган, выступая на заседании кабинета министров Турции.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что самолеты президентов Азербайджана и Турции сначала приземлятся в аэропорту в Пазарском районе Турции, который находится в 34 км от Ризе, в 54 км от Хопы и в 125 км от Артвина. После того, лидеры поедут к месту проведения церемонии аэропорта Ризе-Артвин.

Аэропорт "Ризе-Артвин" находится на пересечении двух турецких провинций - Ризе и Артвин. Это уникальная сооружение, пятый в мире и второй в Турции аэропорт построенный прямо в море.

Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3 км, ежегодно аэропорт сможет обслуживать около 3 млн пассажиров. Новая воздушная гавань повысит привлекательность региона в экономическом плане.

С апреля в аэропорту проводятся пробные полеты.

Н.Аббасова