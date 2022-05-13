Глава Пентагона призвал Шойгу к прекращению огня в Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу призвал незамедлительному прекращению огня в Украине, сообщает Минобороны США.

"Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - говорится в заявлении, распространенном от имени представителя Пентагона Джона Кирби.

В документе отмечается, что это первый разговор министров обороны США и РФ с 18 февраля.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на Кирби сообщала, что Москва отвергала неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение того месяца.