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Дальнее зарубежье 13.05.2022 20:37

Глава Пентагона призвал Шойгу к прекращению огня в Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу призвал незамедлительному прекращению огня в Украине, сообщает Минобороны США.

"Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - говорится в заявлении, распространенном от имени представителя Пентагона Джона Кирби.

В документе отмечается, что это первый разговор министров обороны США и РФ с 18 февраля.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на Кирби сообщала, что Москва отвергала неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение того месяца.

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Тэги: США, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


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