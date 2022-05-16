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Дальнее зарубежье 16.05.2022 23:24

Гутерриш ведет переговоры о смягчении некоторых санкций против РФ в обмен на возобновление экспорта зерна из Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией и другими странами с просьбой не препятствовать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из России и Беларуси, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

"Гутерриш обратился к Москве с просьбой разрешить поставки украинского зерна в обмен на меры, которые бы облегчили экспорт калийных удобрений из России и Беларуси", - сообщает издание.

К переговорам привлечена Турция, пишет газета. По ее данным, Анкара выразила готовность принять участие в возможном соглашении, а также, в частности, заняться разминированием в Черном море, а также регулировании трафика.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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