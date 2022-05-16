Гутерриш ведет переговоры о смягчении некоторых санкций против РФ в обмен на возобновление экспорта зерна из Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией и другими странами с просьбой не препятствовать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из России и Беларуси, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

"Гутерриш обратился к Москве с просьбой разрешить поставки украинского зерна в обмен на меры, которые бы облегчили экспорт калийных удобрений из России и Беларуси", - сообщает издание.

К переговорам привлечена Турция, пишет газета. По ее данным, Анкара выразила готовность принять участие в возможном соглашении, а также, в частности, заняться разминированием в Черном море, а также регулировании трафика.