Украине отправлена новая партия американских гаубиц - Пентагон

В рамках нового пакета американской военной помощи на сумму $100 млн Украине отправлены буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы, сообщил Пентагон.
Минобороны США опубликовало фотографии загрузки 155-мм гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, который способен перевозить более 75 тонн груза.
"В рамка дополнительных 100 млн долларов Украине отправлены гаубицы, тактические транспортные средства и радары (контрбатарейной борьбы)", - говорится в сообщении.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в рамках нового пакета помощи США "незамедлительно начнут переброску" 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
По имеющимся данным, вооружения доставляются на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.
Новый пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $40 млрд, одобренный Сенатом Конгресса США, о чем в четверг объявил президент США Джо Байден.
Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, и около 190 тыс. снарядов к ним, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.
В общей сложности с момента начала спецоперации РФ 24 февраля США направили Украине военную помощь на сумму 3,9 млрд долл.
Байрамов и Селакович обсудили перспективы развития азербайджано-сербских отношений – МИД Азербайджана
Алиев утвердил состав НС «Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив»
Баку ждет от Еревана выполнения всех обязательств в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – Асадов
Финляндия взяла в аренду у США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России
В G7 продолжат отсекать РФ и Белоруссию от мировой экономики
EDF отложила на год ввод в эксплуатацию АЭС в Великобритании, увеличила оценочную стоимость проекта на 13%
Прошедшие вакцинацию от натуральной оспы меньше подвержены тяжелому течению оспы обезьян
РФС не получал уведомлений от УЕФА о возможном переносе Суперкубка-2023 из Казани
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ