Пашинян встретился в Брюсселе с Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в воскресенье в Брюсселе встречу в формате один на один.

Кадры со встречи распространила пресс-служба правительства Армении.

До этого Мишель провел встречу в формате один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В воскресенье состоится трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и Пашиняна.

Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021 года и в апреле текущего года.