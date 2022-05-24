Страховщики Азербайджана за 4 месяца увеличили премии на 5,8%, выплаты - сократили почти вдвое

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составили 358 млн 771,1 тыс. манатов, что на 5,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 267 млн 745 тыс. манатов (рост на 20,4%) или 74,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 146 млн 376,3 тыс. манатов (рост на 35,2%), по страхованию иному, чем жизнь – 121 млн 368,7 тыс. манатов (рост на 6,3%).

По обязательным видам страхования премии составили 91 млн 26,1 тыс. манатов (спад на 22%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (72 млн 792,9 тыс. манатов), страхованию на дожитие (136 млн 694,3 тыс. манатов) и обязательное страхование от несчастных случаев, а также от потери трудоспособности в результате профессионального заболевания (30 млн 210,4 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 66,8% поступлений страховщиков.

За январь-апрель 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 93 млн 417,5 тыс. манатов, что в 1,9 раза меньше показателя 4 месяцев 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 62 млн 350,6 тыс. манатов (спад в 2,1 раза) или 66,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 30 млн 276,2 тыс. манатов (спад в 3,3 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 32 млн 74,4 тыс. манатов (рост на 11,4%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 31 млн 66,9 тыс. манатов (спад на 38,4%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (28 млн 352,5 тыс. манатов), на дожитие (29 млн 132,6 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (25 млн 484,1 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-апреле 2022 года в 3,4 раза сократились по сравнению с январем-апрелем 2021 года.

В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 88,8% всех возмещений по рынку.

На конец апреля в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде