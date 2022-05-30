Нидерланды не будут платить РФ за газ в рублях, поставки прекратятся 31 мая

Газовый трейдер из Нидерландов GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" о новой системе оплаты российского газа, говорится в сообщении компании.
"В ответ на решение GasTerra "Газпром" (MOEX:GAZP) объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в релизе покупателя.
"Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - также говорится в сообщении.
Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Этот объем, уверенна GasTerra, она сможет безболезненно восполнить у других поставщиков.
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