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ТЭК 30.05.2022 19:34

Нидерланды не будут платить РФ за газ в рублях, поставки прекратятся 31 мая

Газовый трейдер из Нидерландов GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" о новой системе оплаты российского газа, говорится в сообщении компании.

"В ответ на решение GasTerra "Газпром" (MOEX:GAZP) объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в релизе покупателя.

"Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - также говорится в сообщении.

Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Этот объем, уверенна GasTerra, она сможет безболезненно восполнить у других поставщиков.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, НИДЕРЛАНДЫ, ОПЛАТА


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