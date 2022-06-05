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Социум 05.06.2022 10:37

В Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме

В воскресенье в Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме, сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

«Участок для голосования номер 262 при посольстве начал свою работу 5 июня 2022 года в 07:00 часов по местному времени», - сообщило диппредставительство в фейсбуке.

В посольстве отметили, что первым в Баку проголосовал Мамедов Арас Микаилович.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в конституцию.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

В стране образовано свыше 10 тыс. участков для голосования, предусмотрено открытие участков для голосования за рубежом в 52 странах, в том числе в Азербайджане.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

Наблюдать за ходом референдума будут 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

Основная часть поправок в конституцию, которые выносятся на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и конституционным законом.

Исключено и упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и неизменности его статуса.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.

Предлагается также закрепить в конституции, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, КАЗАХСТАН, РЕФЕРЕНДУМ


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