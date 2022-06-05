В воскресенье в Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме, сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.
«Участок для голосования номер 262 при посольстве начал свою работу 5 июня 2022 года в 07:00 часов по местному времени», - сообщило диппредставительство в фейсбуке.
В посольстве отметили, что первым в Баку проголосовал Мамедов Арас Микаилович.
В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в конституцию.
Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.
В стране образовано свыше 10 тыс. участков для голосования, предусмотрено открытие участков для голосования за рубежом в 52 странах, в том числе в Азербайджане.
Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.
Наблюдать за ходом референдума будут 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.
Основная часть поправок в конституцию, которые выносятся на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и конституционным законом.
Исключено и упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и неизменности его статуса.
Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.
Предлагается также закрепить в конституции, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.
Р.Керимов
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