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ТЭК 07.06.2022 22:11

Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2022г на уровне 99,6 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,6 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA сохранило свой прогноз, озвученный в мае.

При этом министерство скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год в сторону снижения. По оценке EIA, потребление увеличится на 1,7 млн б/с - до 101,32 млн б/с.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя в 2023 году на 1,9 млн б/с - до 101,5 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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