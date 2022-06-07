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ТЭК 07.06.2022 22:26

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $107,37/барр., сохранило оценку на 2023г

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $103,35/барр. до $107,37/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом министерство сохранило оценку стоимости Brent на 2023 год на уровне $97,24/барр.

"Текущие уровни запасов нефти низки, что усиливает потенциал волатильности цен. Фактические ценовые результаты будут во многом зависеть от того, в какой степени существующие санкции, наложенные на Россию, и потенциальные в будущем повлияют на добычу нефти в России или ее продажу на мировом рынке", - говорится в отчете.

По данным EIA, средняя цена Brent в мае составляла $113/барр. На сегодняшний день ведомство прогнозирует, что во второй половине 2022 года этот сорт будет стоить в среднем $108/барр.

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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, BRENT, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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