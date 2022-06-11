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СНГ 11.06.2022 20:00

Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный документ позволяет России выйти из соглашения с 1 января 2023 года. Такой шаг, следует из пояснительной записки, в частности, обеспечит экономию бюджетных средств Пенсионного фонда России.

В сопроводительных документах отмечается, что соглашение устарело и Россия ведет работу по заключению новых двухсторонних договоров и соглашений по пенсионному обеспечению с партнерами по СНГ.

Согласно данным, приведенным в записке, по прогнозу бюджет ПФР после денонсации только в 2023 году может сэкономить около 2,7 млрд руб. (при текущих расходах в условиях соглашения - 3,4 млрд руб., при денонсации - около 649,27 млн руб). В 2024 году экономия составит около 5,6 млрд руб., в 2025 году - около 9,7 млрд руб.

Положения соглашения "уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств - участников СНГ" и не позволяют гражданам реализовывать пенсионные права. Также Москву не устраивает заложенный в соглашении территориальный принцип выплаты пенсии, по которому РФ берет на себя непропорциональные обязательства платить пенсии эмигрантам.

"В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию Соглашения, при том что под данное Соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны", - говорится в пояснительной записке.

Двусторонние договоры, которые приходят на смену соглашению, предусматривают так называемый "экспорт пенсий": каждая из стран, где работал пенсионер, платит пенсию за стаж, приобретенный на своей территории. Такой вариант лучше учитывает интересы РФ, следует из записки. Отдельное соглашение по пенсиям, напоминают в правительстве, действует в рамках Евразийского экономического союза (подписано 20 декабря 2019 года).

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ПЕНСИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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