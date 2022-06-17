Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - заявил Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022.
По его словам, всем уже давно понятно, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд, а должен работать риск-ориентированный подход.
Путин попросил правительство в ближайшие месяцы определить конкретные параметры такой реформы.
Основанием для такого решения стали результаты уже вводившихся мораториев на плановые проверки бизнеса. По словам Путина, после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. "Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса, его нужно мотивировать, а конечно не принуждать к соблюдению норм и требований", - сказал он.
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса действовал с 2016 по 2018 год. По его итогам, правительство сообщало, что от плановых проверок было освобождено 500 тыс. малых предприятий. В дальнейшем этот мораторий был продолен в общей сложности до конца 2022 года.
Путин напомнил, что в 2020 году этот мораторий охватил и средние компании, кроме того, в почти четыре раза снизилось количество внеплановых проверок.
"Но мы пошли еще дальше и в марте текущего года отказались от проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса, с одним условием - если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз", - сказал он.
Азербайджан до сих вернул из Ирака и Сирии свыше 360 своих граждан - Госкомиссия
Алиев и Валовая обсудили сотрудничество между ООН и Азербайджаном
Алиев и Мадуро обсудили возможность создания совместных азербайджано-венесуэльских предприятий
Швейцарский миллиардер Бертарелли покупает лондонский особняк за $113 млн
Число браков в Азербайджане за 4 месяца увеличилось на 25,2%, разводов - сократилось на 7%
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Казахстан учитывает санкции против России, хотя прямого давления на него не оказывается - Токаев
Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ