Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - заявил Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022.

По его словам, всем уже давно понятно, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд, а должен работать риск-ориентированный подход.

Путин попросил правительство в ближайшие месяцы определить конкретные параметры такой реформы.

Основанием для такого решения стали результаты уже вводившихся мораториев на плановые проверки бизнеса. По словам Путина, после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. "Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса, его нужно мотивировать, а конечно не принуждать к соблюдению норм и требований", - сказал он.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса действовал с 2016 по 2018 год. По его итогам, правительство сообщало, что от плановых проверок было освобождено 500 тыс. малых предприятий. В дальнейшем этот мораторий был продолен в общей сложности до конца 2022 года.

Путин напомнил, что в 2020 году этот мораторий охватил и средние компании, кроме того, в почти четыре раза снизилось количество внеплановых проверок.

"Но мы пошли еще дальше и в марте текущего года отказались от проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса, с одним условием - если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз", - сказал он.