Байден призвал производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу

Администрация президента США Джо Байдена призывает производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу, заявила в воскресенье в интервью CNN министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Президент попросил всех поставщиков по всему миру увеличить добычу. Это включает ОПЕК, включает наших внутренних производителей нефти и газа", - сказала она.

Также она заявила, что планирует провести встречу с главами американских нефтегазовых компаний на следующей неделе.