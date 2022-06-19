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Байден призвал производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу

Администрация президента США Джо Байдена призывает производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу, заявила в воскресенье в интервью CNN министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Президент попросил всех поставщиков по всему миру увеличить добычу. Это включает ОПЕК, включает наших внутренних производителей нефти и газа", - сказала она.

Также она заявила, что планирует провести встречу с главами американских нефтегазовых компаний на следующей неделе.

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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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