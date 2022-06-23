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Дальнее зарубежье 23.06.2022 09:43

США на саммите G7 обнародуют новые шаги по усилению давления на Россию

Власти США на предстоящем саммите G7 в Германии представят новые меры, направленные на усиление давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщают американские СМИ.

"Мы выдвинем конкретный набор предложений по усилению давления на Россию", - заявил журналистам в ходе телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США.

Кроме того, ожидается, что лидеры G7 обсудят "набор общих ценностей, связанных с принятием мер по снижению зависимости от российских энергоносителей".

"Я ожидаю, что они будут говорить о том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы еще больше сократить доходы России от энергоносителей, и как мы можем сделать это таким образом, чтобы стабилизировать мировые энергетические рынки и уменьшить сбои и нагрузки", - отметил представитель администрации.

Он добавил, что лидеры G7 обсудят, как причинить "максимальную боль" властям РФ и при этом "свести к минимуму последствия для остального мира".

Чиновник также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммитах G7 и НАТО по видеосвязи.

Саммит G7 пройдет в ФРГ 26-27 июня, саммит НАТО - 28-30 июня в испанском Мадриде.

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Тэги: США, РОССИЯ, G7, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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