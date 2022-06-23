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ТЭК 23.06.2022 20:12

Глава дипломатии ЕС предрекает сложную зиму для стран ЕС, поскольку Россия сокращает поставки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что странам ЕС стоит готовиться к непростой зиме в силу проблем с энергоресурсами.

"Мы должны быть готовы к очередным проблемам с газом", - приводит его слова испанская пресса.

Боррель отметил, что "Россия мало-помалу сокращает поставки газа".

Он добавил, что в силу этого, "зима в плане газоснабжения будет сложной".

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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