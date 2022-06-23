Глава дипломатии ЕС предрекает сложную зиму для стран ЕС, поскольку Россия сокращает поставки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что странам ЕС стоит готовиться к непростой зиме в силу проблем с энергоресурсами. "Мы должны быть готовы к очередным проблемам с газом", - приводит его слова испанская пресса. Боррель отметил, что "Россия мало-помалу сокращает поставки газа". Он добавил, что в силу этого, "зима в плане газоснабжения будет сложной".

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