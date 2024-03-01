Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году импортировали из Азербайджана почти 12 млрд кубометров газа, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«В 2023 году ЕС получил почти 12 миллиардов кубометров газа стабильных и надежных поставок из Азербайджана», - заявила Симсон, выступая в пятницу в Баку на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по «зеленой» энергетике.
По ее словам, поставки газа в Европу по Южному газовому коридору (в 2023 году – ИФ) на 46% превысили показатели 2021 года, и все больше европейских стран заинтересованы в получении газа из Азербайджана. «Как я говорила, вы (Азербайджан – ИФ) становитесь общеевропейским поставщиком (газа – ИФ)», - заметила Симсон.
Она добавила, что в Брюсселе «всегда видели в Азербайджане надежного партнера» и большой потенциал для расширения сотрудничества» с Баку.
Симсон подчеркнула, что в ЕС считают Азербайджан проверенным и надежным энергетическим партнером, заверив, что «обязательства ЕС перед Азербайджаном носят долгосрочный характер».
Р.Керимов
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