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Внешняя политика 01.03.2024 17:18

В Брюсселе всегда видели в Азербайджане надежного партнера и большой потенциал для расширения сотрудничества с Баку - Симсон

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году импортировали из Азербайджана почти 12 млрд кубометров газа, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«В 2023 году ЕС получил почти 12 миллиардов кубометров газа стабильных и надежных поставок из Азербайджана», - заявила Симсон, выступая в пятницу в Баку на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по «зеленой» энергетике.

По ее словам, поставки газа в Европу по Южному газовому коридору (в 2023 году – ИФ) на 46% превысили показатели 2021 года, и все больше европейских стран заинтересованы в получении газа из Азербайджана. «Как я говорила, вы (Азербайджан – ИФ) становитесь общеевропейским поставщиком (газа – ИФ)», - заметила Симсон.

Она добавила, что в Брюсселе «всегда видели в Азербайджане надежного партнера» и большой потенциал для расширения сотрудничества» с Баку.

Симсон подчеркнула, что в ЕС считают Азербайджан проверенным и надежным энергетическим партнером, заверив, что «обязательства ЕС перед Азербайджаном носят долгосрочный характер».

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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