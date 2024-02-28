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ТЭК 28.02.2024 17:35

Предложения тендера ЕК по закупкам газа почти втрое превысили спрос - зампред Еврокомиссии

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что международные поставщики предложили европейским потребителям почти 100 млрд куб. м газа в ходе первого среднесрочного тендера в рамках Энергетической платформы ЕС.

"Посредством координации и сотрудничества мы повышаем энергетическую безопасность Европы в условиях сложного геополитического контекста. Предложения превосходят коллективный спрос, они превысили его почти в три раза", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

По его словам, это доказывает, что механизм закупок AggregateEU "стал динамичным рынком для покупателей и надежных международных поставщиков газа", и что он "поддерживает конкурентоспособность нашей промышленности и стабильные цены для наших потребителей".

В коммюнике ЕК сообщается, что завершившийся накануне вечером тендер привлек предложения газа общим объемом 97,4 млрд куб м.

При этом через механизм AggregateEU Еврокомиссия на прошлой неделе собрала заявки на 34 млрд куб. м газа от 19 европейских компаний-потребителей.

Они теперь могут вступить в переговоры по контрактам на двусторонней основе.

В рамках этого первого среднесрочного тендера покупатели смогли подать заявки на газ на несколько 6-месячных периодов сроком максимум до 5 лет, с апреля 2024 года по октябрь 2029 года, отмечают в Брюсселе.

Среднесрочный тендер, объясняют в Еврокомиссии, - это новая услуга, предлагаемая ЕК в рамках инструмента AggregateEU, по содействию переговорным отношениям покупателей и продавцов.

По замыслу ЕК, эта услуга призвана обеспечить стабильность и предсказуемость поставок газа европейским компаниям-участницам в ближайшие годы, "опираясь на основы антикризисного механизма, созданного в 2023 году".

В Еврокомиссии сообщили, что в течение 2024 года последуют и другие тендеры, как краткосрочные, так и среднесрочные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, ГАЗ, ЗАКУПКИ, ТЕНДЕРЫ


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