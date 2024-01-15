Страны ЕС за 11 мес. нарастили импорт газа из Азербайджана почти на 4% г/г, направили на эти цели около 5,7 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в январе-ноябре 2023 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, примерно до 452,6 тыс. тераджоулей, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет примерно 5,7 млрд евро (спад в 2,5 раза год к году).

В ноябре 2023 года страны Евросоюза на 2,9% увеличили импорт газа из Азербайджана год к году, примерно до 43,3 тыс. ТДж, направив на эти цели примерно 706,2 млн евро (спад в 1,7 раза г/г).

Как сообщалось ранее, в 2023 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 5,3% по сравнению с 2022 годом - до 23,8 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров.

Р.Керимов