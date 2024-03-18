Страны ЕС в январе нарастили импорт газа из Азербайджана на 9,4% г/г, направили на эти цели около 390 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в январе 2024 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, примерно до 43 тыс. тераджоулей (810 тыс. т), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет 392,9 млн евро (спад в 2,6 раза год к году).

По данным Евростата, в 2023 году страны ЕС - Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана рекордные объемы природного газа - примерно 492,9 тыс. тераджоулей или 9,3 млн т (+2,5% г/г). Стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет порядка 6,2 млрд евро (спад в 2,5 раза г/г).

Р.Керимов