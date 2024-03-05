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ТЭК 05.03.2024 00:05

В ЕС продолжается обсуждение дальнейшего сокращения импорта газа из РФ

Министры энергетики стран ЕС рассмотрели дальнейшие шаги по сокращению зависимости Евросоюза от российского газа, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Мы обсудили, в частности, четыре элемента: перспективы газового рынка, последствия прекращения транзита газа через Украину, необходимость дальнейшего сокращения спроса на газ и, наконец, как предлагает Литва, то, каким образом сократить импорт российского СПГ", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

Она сообщила цифры: поставки российского газа в прошлом году составили 15% от общего импорта газа в ЕС по сравнению с 24% в 2022 году и 45% - до 2022 года.

"В целом импорт газа из России снизился на 71% с 2021 года. Цены на газ в ЕС значительно снизились и сейчас достаточно стабильны. На прошлой неделе они закрылись на уровне около 25 евро/МВтч. (...) Запасы газа (в хранилищах) находятся на уровне 62%. Такими темпами мы придем к концу отопительного сезона с уровнем запасов от 45 до 55%", - продолжила Симсон, отметив, что основными поставщиками ЕС сейчас являются Норвегия и США.

Член ЕК напомнила, что срок действия транзитного соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2024 года. В прошлом году по этому маршруту было транспортировано 14 млрд куб. м российского газа, в основном в центральные и юго-восточные страны ЕС.

"Сейчас мы вместе с государствами-членами рассмотрели, какие последствия для них будет иметь отсутствие этого транзитного маршрута. Вывод ясен: после двух лет действия плана REPowerEU ЕС имеет диверсифицированную сеть альтернативной транспортной инфраструктуры. У государств-членов ЕС есть возможность получать газ по другим маршрутам", - считает Симсон.

Она добавила, что "ЕС не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения с Россией". "Теперь основное внимание должно быть сосредоточено на поддержке Украины и на том, как наилучшим образом использовать ее газовую инфраструктуру и хранилища в будущем, а также на дальнейшей ее интеграции в энергетический рынок ЕС", - заявила еврокомиссар.

Касательно обсуждения сокращения спроса на газ, Симсон сообщила, что "министры пришли к согласию по рекомендации комиссии продолжить добровольное сокращение спроса на 15% в течение следующего года".

Еврокомиссар указала на то, что по объемам импорт российского СПГ остался стабильным. В прошлом году европейские компании импортировали 18 млрд куб. м СПГ из РФ. По мнению Симсон, ЕС "не может себе позволить, чтобы Россия компенсировала через каналы СПГ часть объемов трубопроводного экспорта".

"Мы должны закончить этот год с еще меньшим количеством российского газа в нашей системе, чем годом ранее", - добавила член Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ


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