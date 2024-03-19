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ТЭК 19.03.2024 13:49

Азербайджан в январе стал четвертым экспортером трубопроводного газа в ЕС

Азербайджан в январе 2024 года стал четвертым поставщиком трубопроводного газа в Европейский союз (ЕС).

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанным на данных статистического управления Евросоюза (Евростат), в топ-5 экспортеров в ЕС январе вошли: Норвегия – 95,8 тыс. тераджоулей (+13% год к году) на 2 млрд евро (-15,5%), Алжир – 78,9 тыс. ТДж (+1,3%) на 865,3 млн евро (-37,2%), Россия – 47,7 тыс. ТДж (-9,3%) на 545,5 млн евро (спад в 2,5 раза), Азербайджан – 43 тыс. ТДж (+9,4%) на 392,9 млн евро (спад в 2,6 раза) и Великобритания – 19 тыс. ТДж (спад в 3,5 раза) на 208,3 млн евро (спад в 7,9 раза).

В 2023 году страны ЕС - Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана, согласно данным Евростата, рекордные объемы природного газа - примерно 492,9 тыс. тераджоулей или 9,3 млн т (+2,5% г/г). За отчетный период Рим, Афины и София направили на эти цели около 6,2 млрд евро (спад в 2,5 раза г/г).

По итогам 2023 года Азербайджан являлся пятым поставщиком трубопроводного газа в ЕС после Алжира, Норвегии, Великобритании и России.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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