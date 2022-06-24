Открытие коммуникаций станет серьезным драйвером для нормализации азербайджано-армянских отношений - Байрамов

Разблокирование транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией является одним из важных пунктов в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Из всех треков потенциальной нормализации армяно-азербайджанских отношений мы считаем, что больше всего мы продвинулись с точки зрения открытия коммуникаций. Понятно, что ничего конкретного пока еще нет, но как минимум на уровне разговоров, позиций, неформальных преддоговоренностей – это тема, по которой ближе всего возможно достичь согласования, запустить данный процесс, который мы считаем, что может быть серьезным драйвером с точки зрения нормализации отношений. (…) Есть какое-то движение, мы смотрим на ситуацию с очень осторожным оптимизмом» сказал Байрамов в пятницу на брифинге совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», Байрамов добавил: «Если сравнить то, что мы имеем на сегодня относительно того, что было год назад, наверное, сейчас позитивных моментов больше. Является ли эта скорость удовлетворительной, сложно сказать. Главное, даже если движение очень медленное, но, чтобы оно было поступательным и последовательным. Будем наблюдать».
Министр подчеркнул, что после того, как Азербайджан в феврале 2022 года передал Еревану базовые принципы для переговорного процесса. «(…) это предложение не было отвергнуто со стороны армянского политического руководства, а также позитивно принято в мире. После этого пошла большая дипломатическая активность и стимулом для этого позитивного движения была опять-таки позиция азербайджанской стороны», - подчеркнул Байрамов.
Х.Насирзаде
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