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СНГ 25.06.2022 20:25

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Беларуси комплексы «Искандер-М»

Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Беларуси ракетные комплексы "Искандер М".

"Как мы с вами и договаривались - вы ставили вопрос об этом, - решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге в субботу.

Президент РФ "предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой".

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену ОТРК "Точка-У".

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандер-М" не нарушала ДРСМД.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ИСКАНДЕР, ВЛАДИМИР ПУТИН


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