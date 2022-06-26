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Дальнее зарубежье 26.06.2022 15:00

Байден заявил о необходимости сохранять единство Запада для противостояния России

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил о важности сохранения Западом единства для противостояния России.

"Мы должны держаться вместе", - приводят европейские СМИ слова Байдена, находящегося в Баварии для участия в саммите G7.

По мнению Байдена, в Москве надеялись на то, что западные страны не смогут избежать разногласий. "Однако этого не произошло и не произойдет", - добавил он.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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