Еврокомиссия призывает страны ЕС подготовиться на случай проблем с поставками газа из РФ

Странам ЕС при подготовке к ближайшей зиме следует учитывать возможность дальнейших проблем с поставками газа из России, заявила в понедельник член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики.

""Газпром" уже сообщил об остановке для техобслуживания "Северного потока" с 11 по 21 июля. Кроме того, нельзя исключать и дальнейших неоправданных решений России о прекращении снабжения стран или компаний", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

По мнению Симсон, "дальнейшие перебои теперь кажутся вероятными".

В связи с этим она призвала страны ЕС готовиться к таким возможным трудностям. "Нам нужен дополнительный запас прочности, чтобы не пострадать этой зимой даже в случае полного прекращения российских поставок", - отметила член Еврокомиссии.

Симсон напомнила, что Еврокомиссия призывает страны по возможности отказываться от газа и переходить на иные энергоресурсы. Это касается промышленных предприятий, выработки электроэнергии, а также отопления.

"Нам сейчас же нужно усилить экономию энергоресурсов, повышать эффективность использования энергоносителей", - добавила она.

По словам Симсон, Еврокомиссия представит план, показывающий, каким образом ЕС может снизить спрос на газ. В нем, среди прочего, будет дана оценка различных вариантов развития событий на ближайшую зиму. Ожидается, что план опубликуют в июле.