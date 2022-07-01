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СНГ 01.07.2022 19:19

Акция Софии в отношении посольства России носит откровенно враждебный характер - Грушко

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал серьёзной ситуацию с функционированием работы посольства России в Болгарии.

"Ситуация действительно серьёзная, потому что тот акт, который был совершён болгарским правительством, он не лезет ни в какие рамки. Эта акция носит не только не дружественный, а откровенно враждебный характер", - сказал он журналистам в Москве.

"Фактически наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство и поэтому мы предупредили, что если это решение не будет пересмотрено, то тогда перед руководством РФ будет поставлен вопрос о самом сохранении нашего дипломатического присутствия, и, разумеется, приведёт и к необходимости свертывания болгарского дипломатического присутствия", - заявил Грушко.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БОЛГАРИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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