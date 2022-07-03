В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершился восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-21, сообщает корреспондент "Интерфакса".
В 14:00 по бакинскому времени международный экипаж в составе Олега Блинова (Россия), Виктории Кириченко (Россия), Уильяма Брауна (США), Эшли Ковальски (США) и Салеха Омара Аль Амери (ОАЭ) вышел из "космического корабля".
Экипаж провёл в изоляции 240 суток. По данным ИМБП РАН, за время эксперимента они "долетели" до Луны, поработали на орбите вокруг неё, несколько раз "прилунивались" и выходили на поверхность. Также моделировались различные ситуации, в том числе и аварийные.
Для участия в церемонии завершения программы в Москву прибыл руководитель программы исследований человека NASA Дэвид Бауман.
"Спасибо за то, что вы смогли обеспечить безопасность экипажа", - сказал Бауман на церемонии.
В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.
Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.
Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну стартовал 4 ноября 2021 года. Первоначально в нем участвовали шесть человек: трое из России, двое из США и один из ОАЭ. Однако, как сообщили 7 декабря 2021 года в ИМБП РАН, один из членов экипажа SIRIUS-21 Екатерина Карякина покинула эксперимент из-за травмы руки, полученной во время тренировки на действующем макете многофункционального силового тренажера.
Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.
30 июня первый заместитель руководителя - главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский сообщил, что годовой изоляционный эксперимент по имитации полета на другую планету планируется начать июне-ноябре 2023 года. По его словам, заинтересованность в участии выразили в США, Европе, Японии и ОАЭ.
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