Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.07.2022 15:00

В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершился восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-21, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В 14:00 по бакинскому времени международный экипаж в составе Олега Блинова (Россия), Виктории Кириченко (Россия), Уильяма Брауна (США), Эшли Ковальски (США) и Салеха Омара Аль Амери (ОАЭ) вышел из "космического корабля".

Экипаж провёл в изоляции 240 суток. По данным ИМБП РАН, за время эксперимента они "долетели" до Луны, поработали на орбите вокруг неё, несколько раз "прилунивались" и выходили на поверхность. Также моделировались различные ситуации, в том числе и аварийные.

Для участия в церемонии завершения программы в Москву прибыл руководитель программы исследований человека NASA Дэвид Бауман.

"Спасибо за то, что вы смогли обеспечить безопасность экипажа", - сказал Бауман на церемонии.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну стартовал 4 ноября 2021 года. Первоначально в нем участвовали шесть человек: трое из России, двое из США и один из ОАЭ. Однако, как сообщили 7 декабря 2021 года в ИМБП РАН, один из членов экипажа SIRIUS-21 Екатерина Карякина покинула эксперимент из-за травмы руки, полученной во время тренировки на действующем макете многофункционального силового тренажера.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.

30 июня первый заместитель руководителя - главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский сообщил, что годовой изоляционный эксперимент по имитации полета на другую планету планируется начать июне-ноябре 2023 года. По его словам, заинтересованность в участии выразили в США, Европе, Японии и ОАЭ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС


Похожие новости


Путин заявляет, что положение развивающихся стран в области продовольствия ухудшается из-за действий США В США заявили, что не обсуждали с РФ планы по усилению присутствия в Европе Согласия у G7 по вопросу ограничения цен на нефть РФ пока нет - советник президента США США и ЕС продолжат работу над сокращением доходов РФ от продажи энергоносителей - Белый дом G7 собирается расширить санкции против оборонного сектора России - Белый дом США занесут в санкционные списки в связи с ситуацией на Украине имена еще примерно 500 человек - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az