Лавров возлагает на США и их союзников ответственность за искусственное создание дефицита в мировой энергетике

США и их союзники искусственно создали дефицит в сферах продовольственной и энергобезопасности, заставляя Европу и остальной мир отказаться от дешёвых и доступных российских энергоносителей, говорится в тезисах выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пленарном заседании министерской встречи G20.

"Новый виток напряжённости создают США и их союзники, широко насаждая методы диктата в торгово-экономических связях и глобальных цепочках поставок", - говорится в тезисах, которые были распространены среди журналистов, сопровождавших Лаврова в поездке.

"Особенно ярко последствия проявляются в сферах продовольственной и энергобезопасности, где искусственно создан дефицит в результате действий Запада, включая форсированное внедрение рецептов "зелёной трансформации", вмешательство по сугубо политическим причинам в рыночные механизмы регулирования спроса и предложения, разгон инфляции", - говорится в тезисах.