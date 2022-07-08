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Дальнее зарубежье 08.07.2022 18:36

Лавров возлагает на США и их союзников ответственность за искусственное создание дефицита в мировой энергетике

США и их союзники искусственно создали дефицит в сферах продовольственной и энергобезопасности, заставляя Европу и остальной мир отказаться от дешёвых и доступных российских энергоносителей, говорится в тезисах выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пленарном заседании министерской встречи G20.

"Новый виток напряжённости создают США и их союзники, широко насаждая методы диктата в торгово-экономических связях и глобальных цепочках поставок", - говорится в тезисах, которые были распространены среди журналистов, сопровождавших Лаврова в поездке.

"Особенно ярко последствия проявляются в сферах продовольственной и энергобезопасности, где искусственно создан дефицит в результате действий Запада, включая форсированное внедрение рецептов "зелёной трансформации", вмешательство по сугубо политическим причинам в рыночные механизмы регулирования спроса и предложения, разгон инфляции", - говорится в тезисах.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, КРИЗИС, ЛАВРОВ


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