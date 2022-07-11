Азербайджан и ЕС на заседании Совета сотрудничества обсудят двустороннюю повестку и региональные процессы

Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан на заседании 19 июля обсудит двустороннюю повестку между Баку и Брюсселем, а также региональную тематику, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«18-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 19 июля в Брюсселе. Азербайджанскую сторону на заседании возглавит глава МИД Джейхун Байрамов, ЕС – Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», - отметил собеседник агентства.
По его словам, стороны обсудят текущую ситуацию двусторонней повестки, сосредоточив внимание на приоритетах партнерства, программы Восточное партнерство и реализации Экономического и инвестиционного плана.
«Кроме этого, на заседании стороны обменяются мнениями по политическим вопросам, включая региональные процессы, а также демократию, верховенство закона и права человека», - подчеркнул он.
А.Азизов
Британская Aura Power инвестирует 300 млн евро в парк СЭС в Литве на 375 МВт
Индийский ЦБ анонсировал механизм расчета за внешнеторговые операции в рупиях
ОАЭ и Турция заинтересованы в реализации туристических проектов на территории Дагестана - глава республики
В ООН прогнозируют, что население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября
Украинская "дочка" SOCAR примет участие в восстановлении школы и парка имени Зарифы Алиевой в г.Ирпень
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
На границе России и Грузии открыли для транспорта 12 дополнительных полос движения
Sephora продает бизнес в РФ местному руководству
Демократы не хотят, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на выборах в 2024 году - опрос
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ