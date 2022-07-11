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Внешняя политика 11.07.2022 22:19

Азербайджан и ЕС на заседании Совета сотрудничества обсудят двустороннюю повестку и региональные процессы

Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан на заседании 19 июля обсудит двустороннюю повестку между Баку и Брюсселем, а также региональную тематику, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«18-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 19 июля в Брюсселе. Азербайджанскую сторону на заседании возглавит глава МИД Джейхун Байрамов, ЕС – Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», - отметил собеседник агентства.

По его словам, стороны обсудят текущую ситуацию двусторонней повестки, сосредоточив внимание на приоритетах партнерства, программы Восточное партнерство и реализации Экономического и инвестиционного плана.

«Кроме этого, на заседании стороны обменяются мнениями по политическим вопросам, включая региональные процессы, а также демократию, верховенство закона и права человека», - подчеркнул он.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОПРОСЫ


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