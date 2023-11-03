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Регион 03.11.2023 15:20

Армения подпишет с ЕС соглашение о статусе наблюдательной миссии

Ереван подпишет с Евросоюзом соглашение о статусе и льготах наблюдательной миссии ЕС в Армении.

"В качестве новой сферы следует отметить сферу политики и безопасности. В этом отношении мы уже зафиксировали прогресс в определении статуса миссии Евросоюза в Армении. Соответствующее соглашение должно быть подписано в ближайшее время", - сказал замглавы МИД Паруйр Ованнисян.

По его словам, речь идет о статусе наблюдателей, о льготах, к примеру, медицинское обслуживание, пользование транспортом.

"Мы делаем это в отношении всех международных структур", - сказал Ованнисян.

Он также отметил, что в стадии переговоров находится вопрос увеличения количества наблюдателей ЕС в Армении и "некоторых возможных новых функций".

20 февраля Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС. Миссия состоит из примерно 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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