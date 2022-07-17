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Внешняя политика 17.07.2022 10:12

Блинкен считает, что главы МИД Азербайджана и Армении сделали положительный шаг, встретившись в Тбилиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал субботнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, заявив, что министры сделали положительный шаг, встретившись в Тбилиси (Грузия).

«Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян сегодня сделали (в субботу - ИФ-Аз) положительный шаг, встретившись в Тбилиси», - написал он в твиттере.

По его словам, прямой диалог - самый надежный путь для разрешения разногласий между Баку и Ереваном.

Ранее в МИД Азербайджана сообщали, что на встрече стороны коснулись ряда вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, обсудили выполнение взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании отношений между Баку и Ереваном, исходя из постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами. В этом контексте, продолжили во внешнеполитическом ведомстве, «подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности, вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана».

В ходе встречи Байрамов обратил внимание на важность выяснения судьбы почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Главы ведомств подчеркнули, что придают большое значение продолжению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.

Р.Керимов

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Тэги: США, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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