Азербайджан в январе-мае импортировал 355,6 тыс. т пшеницы, в мае – 47,5 тыс. т

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-мае 2022 года составил 355,625 тыс. тонн, что на 9,7% меньше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $124 млн 49,4 тыс. (рост на 23,8%).

При этом, в мае 2022 года объем импорта составил 47,583 тыс. тонн на $18 млн 779,2 тыс. (в апреле 2022 года объем импорта составил 125,178 тыс. тонн на $42 млн 878,9 тыс. – ИФ). Таким образом, в мае тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $394,66. В целом, средняя цена за приобретенную пшеницу в январе-мае составила $348,8 за тонну.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 105,591 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на14,1%) на сумму $56 млн 692,1 тыс. (рост на 3,2%), растительных масел – 59,206 тыс. тонн (рост на 12,1%) на сумму $94 млн 148,6 тыс. (рост на 34,3%), чая – 6,082 тыс. тонн (рост на 5,6%) на сумму $29 млн 911,4 тыс. (рост на 30,3%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 8,927 тыс. тонн (рост на 32,7%) на сумму $49 млн 646 тыс. (рост на 51,6%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 1,045 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 63%) на сумму $4 млн 724,7 тыс. (спад на 55,2%), мяса птицы и продукции из нее – 12,187 тыс. тонн (рост на 27,2%) на сумму $18 млн 788,6 тыс. (рост на 59,6%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 69,627 тыс. тонн (рост на 8,4%) на сумму $64 млн 457,7 тыс. (рост на 8,6%), овощей – 19,848 тыс. тонн (спад на 30,4%) на $11 млн 745,9 тыс. (спад на 11,4%), картофеля – 110,119 тыс. тонн (рост на 6,2%) на $30 млн 474 тыс. (рост на 17,9%).

В январе-мае из Азербайджана на экспорт отправлено 86,253 тыс. тонн овощей (спад на 0,2%) на сумму $98 млн 957,4 тыс. (рост на 2,4%), фруктов – 72,225 тыс. тонн (спад на 6,1%) на $103 млн 850,3 тыс. (рост на 19,1%), картофеля – 33,323 тыс. тонн (спад на 33,4%) на $14 млн 822,8 тыс. (спад на 30,7%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 14,448 тыс. тонн сахара (спад на 54,4%) на сумму $9 млн 274,9 тыс. (спад на 42,9%), растительных масел – 4,746 тыс. тонн (спад на 32,6%) на сумму $8 млн 99,3тыс. (спад на 3,2%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 4,591 тыс. тонна фруктовых и овощных соков (спад на 16,7%) на сумму $5 млн 531,5 тыс. (спад на 14,5%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 75,7 тыс. декалитра (спад на 29%) на сумму $1 млн 49 тыс. (спад на 19,1%), фруктовых и овощных консервов – 2,692 тыс. тонн (спад на 19,2%) на сумму $3 млн 250 тыс. (спад на 17,2%), табака – 2,497 тыс. тонн (рост в 2,9 раза) на сумму $8 млн 467,8 тыс. (рост в 4 раза).

Б.Рустамбеков