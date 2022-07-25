Рабочие трех заводов Boeing в США, выпускающих военные самолеты, планируют начать забастовку 1 августа

Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing Co. в штате Миссури планируют начать забастовку 1 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза.
Около 2,5 тыс. рабочих, входящих в профсоюз International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837, проголосовали против условий нового рабочего контракта с Boeing.
"Мы не можем принять контракт, условия которого не честные и не равноправные, поскольку эта компания продолжает зарабатывать миллиарды долларов каждый год за счет наших трудолюбивых членов (профсоюза - ИФ)", - говорится в заявлении профсоюза.
Представитель Boeing в ответ на запрос Associated Press заявил, что компания расстроена решением профсоюза. Boeing намерена продолжать работу на этих заводах в соответствии с планом действий в нештатных ситуациях.
На заводах компании, рабочие которых планируют забастовку, производились военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25.
Котировки акций Boeing падают на 1,7% в ходе торгов в США в понедельник.
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