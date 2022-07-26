Алиев и Блинкен обсудили переговоры о мире между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили ход азербайджано-армянских мирных переговоров.
«Я говорил сегодня с президентом Азербайджана о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Я высоко оцениваю позитивный импульс двусторонних переговоров и призываю к дальнейшему продвижению к миру и стабильности в регионе», - написал Блинкен в твиттер.
Н.Аббасова
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