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Внешняя политика 26.07.2022 00:08

Алиев и Блинкен обсудили переговоры о мире между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили ход азербайджано-армянских мирных переговоров.

«Я говорил сегодня с президентом Азербайджана о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Я высоко оцениваю позитивный импульс двусторонних переговоров и призываю к дальнейшему продвижению к миру и стабильности в регионе», - написал Блинкен в твиттер.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, БЛИНКЕН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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