Алиев и Блинкен обсудили переговоры о мире между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили ход азербайджано-армянских мирных переговоров.

«Я говорил сегодня с президентом Азербайджана о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Я высоко оцениваю позитивный импульс двусторонних переговоров и призываю к дальнейшему продвижению к миру и стабильности в регионе», - написал Блинкен в твиттер.

Н.Аббасова