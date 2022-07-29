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Наука и образование 29.07.2022 19:49

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования - SAST

Китай успешно вывел на низкую околоземную орбиту группу спутников дистанционного зондирования "Яогань-35-03", сообщила в пятницу Шанхайская академия космических технологий (SAST).

"29 июля 2022 года в 21:28 по пекинскому времени (в 16:28 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно стартовала с космодрома Сичан и вывела на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования "Яогань-35". Запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении академии.

По данным SAST, выведенные спутники будут использоваться преимущественно для проведения научных экспериментов, разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий, а также в других областях.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИКИ


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