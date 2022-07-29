Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ

Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации, сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой является Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, которыми руководит Ионов.