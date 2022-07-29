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Дальнее зарубежье 29.07.2022 20:08

Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ

Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации, сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой является Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, которыми руководит Ионов.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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