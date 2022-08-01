Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.07 $/bbl +/- WTI 98.62 +2.20 Brent 103.97 +2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.08.2022 22:15

Американская SEC обвиняет 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение 11 физлицам в связи с их участием в создании и продвижении Forsage.

Эта криптовалютная пирамида по схеме Понци привлекла более $300 млн от миллионов розничных инвесторов со всего мира, включая США и Россию, сообщается в пресс-релизе SEC.

В число обвиняемых входят четыре основателя Forsage, которые проживали в РФ, Грузии и Индонезии, а также три американца, которые были наняты для продвижения Forsage на ее интернет-сайте и в социальных сетях.

Как говорится в материалах комиссии, в январе 2020 года Владимир Охотников, Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков запустили интернет-сайт Forsage.io, который позволил миллионам розничных инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, работающих на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. Однако это была финансовая пирамида, в которой активы новых клиентов использовались для выплат ранее пришедшим инвесторам в рамках типичной пирамиды Понци. Несмотря на объявление Forsage мошеннической схемой Комиссией по ценным бумагам и биржам Филиппин в сентябре 2020 года и комиссаром по ценным бумагам и страхованию штата Монтана в марте 2021 года, ответчики продолжали продвигать ее, отрицая выдвинутые против них претензии в видео на YouTube и другими способами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КРИПТОПИРАМИДА


Похожие новости


Белый дом: разговор Байдена и Путина пока не планируется Лавров сказал Блинкену, что обещания США предоставить РФ изъятия для российских продовольственных поставок не реализуются США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если посчитают, что это может принести пользу - Блинкен Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ Госдеп предложил до $10 млн за информацию о российском предпринимателе Пригожине Блинкен заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az