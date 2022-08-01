Американская SEC обвиняет 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение 11 физлицам в связи с их участием в создании и продвижении Forsage.
Эта криптовалютная пирамида по схеме Понци привлекла более $300 млн от миллионов розничных инвесторов со всего мира, включая США и Россию, сообщается в пресс-релизе SEC.
В число обвиняемых входят четыре основателя Forsage, которые проживали в РФ, Грузии и Индонезии, а также три американца, которые были наняты для продвижения Forsage на ее интернет-сайте и в социальных сетях.
Как говорится в материалах комиссии, в январе 2020 года Владимир Охотников, Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков запустили интернет-сайт Forsage.io, который позволил миллионам розничных инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, работающих на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. Однако это была финансовая пирамида, в которой активы новых клиентов использовались для выплат ранее пришедшим инвесторам в рамках типичной пирамиды Понци. Несмотря на объявление Forsage мошеннической схемой Комиссией по ценным бумагам и биржам Филиппин в сентябре 2020 года и комиссаром по ценным бумагам и страхованию штата Монтана в марте 2021 года, ответчики продолжали продвигать ее, отрицая выдвинутые против них претензии в видео на YouTube и другими способами.
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