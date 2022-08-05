Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу обсудили по телефону обстановку в Карабахе. Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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