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Внешняя политика 05.08.2022 20:05

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу обсудили по телефону обстановку в Карабахе.

Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, КАРАБАХ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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