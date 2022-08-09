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Наука и образование 09.08.2022 09:50

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Ceres-1 успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли, сообщила во вторник частная компания-разработчик ракеты Galaxy Space Aerospace.

Запуск был осуществлён в 12:11 по местному времени (в 08:11) с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере страны. На солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км отправились два спутника серии Тайцзинь-1 (01 и 02), а также небольшой спутник "Дунхай-1".

Согласно данным компании, выведенные на орбиту оптические спутники серии "Тайцзинь-1" будут использоваться коммерческими предприятиями в различных областях, в том числе лесном и сельском хозяйствах и при наблюдении за водными ресурсами. С помощью аппарата "Дунхай-1" специалисты планируют протестировать технологию многорежимного дистанционного зондирования, использующую поляризацию для передачи спутникового сигнала, а также ряд других отечественных технологий для испытания на орбите, благодаря которым в будущем станет возможным оказывать спутниковые услуги в областях, связанных с океанами и другими удалёнными областями.

Четырёхступенчатая ракета сверхлёгкого класса "Церера-1" способна выводить полезную нагрузку массой до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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