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ТЭК 10.08.2022 18:40

Запасы нефти в США выросли на 5,46 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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