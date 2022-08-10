Запасы нефти в США выросли на 5,46 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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