Казахстан пока не планирует подписывать соглашение о транспортировке нефти через Азербайджан – министр

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков опроверг информацию о намерении Казахстана с осени транспортировать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти.
"Я прочел эту новость, на самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке нефти (по маршруту БТД - ИФ-К). Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти", - сказал Акчулаков на брифинге в Атырау, комментируя публикацию в СМИ о намерении Казахстана транспортировать по БТД с нынешней осени 1,5 млн тонн нефти.
"Это достаточно смешно считать, что этот объем поможет нам решить проблему с нашими экспортными направлениями. (...) Он, во-первых, не спасает, этот объем, жизнь не облегчает, во-вторых, у нас в министерстве планов подписания такого соглашения нет пока", - отметил он.
Министр уточнил, что на уровне нацкомпаний подобные переговоры вестись могут, но подобного рода соглашения должны "однозначно согласовываться с Минэнерго республики".
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Казахстан с нынешней осени планирует ежегодно транспортировать 1,5 млн тонн нефти по БТД. Соответствующий контракт может быть подписан между казахстанским "КазМунайГазом" (КМГ) и SOCAR (Госнефтекомпанией Азербайджана) в конце августа, а через месяц начнется транспортировка казахстанской нефти по БТД. Еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.
В пресс-службе КМГ агентству "Интерфакс-Казахстан" на просьбу уточнить достоверность указанной информации ответили, что в настоящее время компанией "ведется дополнительная работа по диверсификации транспортных маршрутов нефти".
"Все возможные альтернативные маршруты транспортировки нефти в настоящее время находятся в стадии проработки", - отметили в КМГ.
Другие подробности в нацкомпании комментировать не стали.
По данным КМГ, в настоящее время, помимо экспорта нефти через систему "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), доступны альтернативные маршруты, такие как Атырау-Самара, а также в направлении Китая через трубопровод Казахстан-Китай, через порт Актау (Махачкала/Баку).
О необходимости развития альтернативного маршрута для экспорта нефти в Казахстане заговорили после сообщений о возможной приостановке работы морского терминала КТК по решению суда для устранения нарушений экологического законодательства. Этому предшествовали ограничения работы причальных установок в связи с обследованием акватории на наличие взрывоопасных объектов (мероприятия не повлияли на выполнение графика отгрузок КТК), а также мартовская остановка отгрузок с причалов КТК из-за последствий шторма, продлившаяся почти месяц.
В начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.
В настоящее время основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система КТК. На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.
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