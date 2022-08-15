Путин заявил, что многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналоги

Российское высокоточное, а также основанное на новых физических принципах оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия и значительно превосходит их по тактико-техническим характеристикам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил", - сказал он, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр 2022.

Путин пояснил, что "речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах".

"Многие из них на годы, а, может быть, на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", - добавил он.

Путин также заявил, что российское оружие ценится во всем мире за надежность, качество и высокую эффективность.