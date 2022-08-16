Манат укрепился к евро, стабилен к лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 августа сохранил на уровне 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 августа ЦБА установил на уровне 1.7269 манат/1EUR (15 августа - 1.7426 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 августа сохранил на уровне 0.0277 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 16 августа также сохранил на уровне 0.0947 манат/1TRY.
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