Представители Азербайджана, Грузии и Турции обсудят увеличение транзита грузов

Министры транспорта Азербайджана, Турции и Грузии проведут во вторник в Тбилиси встречу, на которой обсудят возможности увеличения транзита грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту, сообщил на брифинге вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
«Завтра у нас в Тбилиси состоится встреча министров транспорта, в которой будут участвовать министры из Азербайджана и Турции. Там речь пойдет об увеличении грузооборота и конкурентноспособности Среднего коридора (Транскаспийского транспортного маршрута) для того, чтобы мы не только привлекли новые грузы, в том числе и нефтепродукты, но и укрепили эти грузы в течение длительного времени в нашем коридоре», - сказал Давиташвили.
В январе-июне 2022 года по Среднему коридору было перевезено более 13 тыс. TEU, что на 56% больше аналогичных данных за 2021 год.
Р.Ахмедов
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