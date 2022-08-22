Боррель надеется, что встреча по СВПД в Вене состоится на этой неделе

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут пройти в Вене на этой неделе, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Встреча должна была состояться в Вене в конце прошлой недели, но это было невозможно. Она может состояться на этой неделе", - приводят европейские СМИ слова Борреля.
Он отметил, что не может это гарантировать, но надеется на переговоры на этой неделе.
Боррель также указал, что предложения ЕС по возобновлению СВПД "могут привести к позитивному исходу". "Я не думаю, что их можно улучшить еще. Уже был иранский ответ на них, и я счел разумным передать его США", - добавил он.
При этом глава европейской дипломатии сказал, что США пока не дали официального ответа относительно предложений по возобновлению СВПД.
Ранее в августе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Упрощены визовые процедуры для иностранцев, желающих посетить Азербайджан в период проведения ЧМ по футболу в Катаре
ВС Азербайджана нейтрализовали 1318 мин на высотах Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба в Лачинском районе
Сербия сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана
Ford сократит порядка 3 тыс. рабочих мест в США, Канаде и Индии
Новое правительство Болгарии готовится к переговорам с Газпромом после антироссийских шагов прежней власти
Президент Алиев выделил 10 млн манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде в Конье
Мусаев обсудил с германскими фармкомпаниями потенциальные проекты
В Азербайджане за сутки зафиксировано 8 летальных исходов от COVID-19
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ