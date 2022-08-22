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Регион 22.08.2022 20:26

Боррель надеется, что встреча по СВПД в Вене состоится на этой неделе

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут пройти в Вене на этой неделе, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Встреча должна была состояться в Вене в конце прошлой недели, но это было невозможно. Она может состояться на этой неделе", - приводят европейские СМИ слова Борреля.

Он отметил, что не может это гарантировать, но надеется на переговоры на этой неделе.

Боррель также указал, что предложения ЕС по возобновлению СВПД "могут привести к позитивному исходу". "Я не думаю, что их можно улучшить еще. Уже был иранский ответ на них, и я счел разумным передать его США", - добавил он.

При этом глава европейской дипломатии сказал, что США пока не дали официального ответа относительно предложений по возобновлению СВПД.

Ранее в августе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ВСТРЕЧА


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