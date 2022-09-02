Операционная система Apple обогнала Android по числу мобильных девайсов в США, свидетельствуют данные исследовательской Counterpoint Research.
Теперь устройства на iOS составляют чуть более половины всех смартфонов в Штатах. Остальные девайсы, включая смартфоны Samsung и Lenovo, работают на Android, разработанной Google.
"Операционные системы как религии - они не претерпевают значительных изменений. Но за последние четыре года поток последовательно перемещался в пользу iOS от Android, - отметил директор по исследованиям Counterpoint Джефф Филдхэк. - Это большая веха, которая может быть достигнута в других развитых странах".
Расчеты Counterpoint основаны на данных о всех смартфонах, которые находятся в пользовании у американцев. Иначе этот показатель называется "активная установленная база". В ходе презентации квартальной отчетности в июле главный финдиректор Apple Лука Маэстри охарактеризовал его, как "двигатель компании".
Эта категория является более широкой и медленно меняющейся по сравнению с поставками новых смартфонов, например, которые колеблются от квартала к кварталу. В расчетах активной установленной базы учитываются также миллионы новых пользователей, которые приобрели смартфоны на вторичном рынке.
Смартфоны на Android впервые поступили в продажу в 2008 году, через год после дебюта iOS. Уже через два года они обогнали по популярности операционную систему Apple, согласно данным NPD Group. В последние три года iOS ни разу не удавалось достичь отметки в 50%, поскольку на рынке доминировали смартфоны Nokia, Motorola, Windows и BlackBerry.
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