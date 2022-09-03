Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 03.09.2022 21:43

Чемпионат мира по стрельбе перенесли из России в Азербайджан

Чемпионат мира по стрельбе пройдет в 2023 году в Баку, объявили в субботу в Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) по итогам заседания исполнительного комитета, прошедшего в пятницу на Кипре.

Соревнования должны были пройти в августе 2022 года в России, однако в 2021 году исполком ISSF принял решение о переносе состязаний из РФ после настоятельных призывов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, СПОРТ, СТРЕЛЬБА, ISSF


Похожие новости


Следовавший из Баку в Москву самолет AZAL прервал полет по технической причине Баку примет ЧЕ по художественной гимнастике 2023 года Баку назвали самой недорогой столицей для жизни на Южном Кавказе В Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме СМИ анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан Назначен новый прокурор города Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az