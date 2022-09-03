Чемпионат мира по стрельбе перенесли из России в Азербайджан

Чемпионат мира по стрельбе пройдет в 2023 году в Баку, объявили в субботу в Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) по итогам заседания исполнительного комитета, прошедшего в пятницу на Кипре.

Соревнования должны были пройти в августе 2022 года в России, однако в 2021 году исполком ISSF принял решение о переносе состязаний из РФ после настоятельных призывов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Р.Керимов