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АПК 09.09.2022 19:05

Россия готова поставить на мировой рынок около 2 млн тонн аммиака, необходимо урегулировать технические вопросы и сопровождать эти поставки

Россия готова поставить на мировой рынок около 2 млн тонн аммиака, необходимо сопровождать эти поставки, но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За четыре месяца текущего года Россия поставила за границу 7 млн тонн удобрений, это калийные и азотные сложные удобрения, смешанные, из них около 3 млн тонн в страны Азии, Африки и Латинской Америки, то есть почти половина. Мы готовы поставлять и аммиак где-то в объеме 2 млн тонн", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

Он подчеркнул, что из этого аммиака получится большое количество удобрений, на базе которых может быть произведено огромное количество пшеницы. "Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются, в том числе и по линии ООН", - сказал президент.

Путин сообщил, что поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову заниматься этими вопросами. "Он в контакте с коллегами из ООН. Я бы попросил МИД подключиться и сопровождать эти переговоры, помочь с этим. Там есть технические нюансы, но наладить такие поставки мы можем", - сказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АММИАК, ПОСТАВКИ


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