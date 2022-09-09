Россия готова поставить на мировой рынок около 2 млн тонн аммиака, необходимо урегулировать технические вопросы и сопровождать эти поставки

Россия готова поставить на мировой рынок около 2 млн тонн аммиака, необходимо сопровождать эти поставки, но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За четыре месяца текущего года Россия поставила за границу 7 млн тонн удобрений, это калийные и азотные сложные удобрения, смешанные, из них около 3 млн тонн в страны Азии, Африки и Латинской Америки, то есть почти половина. Мы готовы поставлять и аммиак где-то в объеме 2 млн тонн", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.
Он подчеркнул, что из этого аммиака получится большое количество удобрений, на базе которых может быть произведено огромное количество пшеницы. "Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются, в том числе и по линии ООН", - сказал президент.
Путин сообщил, что поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову заниматься этими вопросами. "Он в контакте с коллегами из ООН. Я бы попросил МИД подключиться и сопровождать эти переговоры, помочь с этим. Там есть технические нюансы, но наладить такие поставки мы можем", - сказал президент РФ.
Балтфлот РФ задействовал более 10 боевых кораблей и авиацию на учениях по ПВО в Калининградской области
Завершились учения «TurAz Qartalı-2022»
Баку и Москва подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
В Уфе горит торговый центр, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. - МЧС
Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения, связанные с пандемией
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Одно из уголовных дел в отношении экс-президента Молдавии Додона передано в суд
США ввели санкции против иранского министерства разведки и его главы
Еврокомиссия советует странам ЕС пересмотреть признание виз, выданных ранее гражданам РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично