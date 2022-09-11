Глава Минэнерго РФ считает, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только странам Запада

Западные политики, обсуждающие введение потолка цен на российские нефть и газ, делают своим странам только хуже, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканалу "Россия 1" в воскресенье.
"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", - подчеркнул он.
Комментируя, понимают ли политики западных стран, что такие меры приведут только к росту цен, от чего они же сами пострадают, Шульгинов выразил мнение, что они не отдают себе в этом отчет.
"Я думаю, да. Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее", - сказал министр.
Ранее Financial Times сообщала, что министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который начнет действовать с 5 декабря для нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов. Позднее страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но отказались создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".
В свою очередь член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони заявлял, что ЕК будет убеждать страны ЕС ввести "потолок" цен на российскую нефть. Также министр финансов Франции Бруно Ле Мер отмечал, что страны G7 нуждаются в единогласной поддержке со стороны ЕС при реализации инициативы ввести "потолок" цен на российскую нефть.
В Евросоюзе также обсуждают идею ввести лимит цен и на российский газ.
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